В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня в рамках соревнований прошли заплывы на дистанции 100 м баттерфляем среди мужчин, где определились полуфиналисты олимпийского турнира. Нашу страну представлял Евгений Цуркин.
Всего заплывов было восемь. Интрига держалась до последнего. Наш соотечественник в своем заплыве финишировал седьмым, преодолев стометровку за 52,90 секунды. Когда стало ясно, что белорус показал результат лучше, чем все участники второго заплыва, была надежда на дальнейшее продвижение нашего пловца в олимпийской турнирной сетке. Однако Евгений Цуркин не смог попасть в полуфинал. Состязание 16 лучших пловцов в этой категории состоится завтра, 30 июля.
В том, что плавание – спорт, где все решают доли секунды, болельщики еще раз могли убедиться, наблюдая за восьмым заплывом. Дело в том, что первым в нем финишировал американец Калеб Дрессел, до этого выигравший золото в категории "100 м вольным стилем". Он проплыл стометровку баттерфляем за 50,39 секунды, с сотой долей повторив олимпийский рекорд, установленный Джозефом Скулингом из Сингапура. Кстати, Скулинг участвовал в одном заплыве с белорусом сегодня, он пришел к финишу восьмым, отстав от нашего соотечественника на 0,22 секунды.
Напомним, что вчера белорусские пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко испытали свои силы в заплывах на 100 м вольным стилем и 200 м брассом. Они также не смогли выйти в полуфиналы, показав результаты в 55,17 и 2:27.59 секунды соответственно. Ранее в финале соревнований Олимпиады Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай соревновались в преодолении стометровки брассом и баттерфляем. Оба спортсмена финишировали восьмыми.
Согласно расписанию на официальном сайте Игр, сегодня в Токио белорусская команда также будет выступать в смешанной комплексной эстафете 4x100 м. Старт соревнований – в 14:27 по минскому времени.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1977
Цуркин не смог пробиться в полуфинал 100 м баттерфляем на Олимпиаде
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