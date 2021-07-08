Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) прошло без нарушений, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Мисюк.
На испытание явиться планировали 1,2 тысячи абитуриентов.
– Не явились 171 человек. Все были допущены: удаленных из аудиторий и не прошедших по состоянию здоровья не было, – пояснил руководитель.
Во всех областях страны определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.
Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время)).
Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам будут выдавать с 16 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 23 июля.
Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тысяч абитуриентов.
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ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений
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