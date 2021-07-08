ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений

Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Мисюк.На испытание явиться планировали 1,2 тысячи абитуриентов., – пояснил руководитель.Во всех областях страны определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время)).Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам будут выдавать с 16 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 23 июля.Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тысяч абитуриентов.