ЦТ по химии на 100 баллов сдали 29 абитуриентов

, – рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.ЦТ по химии проходило 8 июля. Сдавать его планировали около 11,4 тысячи человек. Из зарегистрированных не явились 6,3% абитуриентов. Не прошли по медицинским показаниям три человека. Удаленных за нарушения не было.Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она завершается уже завтра. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля – белорусский и русский языки, 19 и 23 июля – обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.