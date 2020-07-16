На ЦТ по химии 100 баллов набрали 29 абитуриентов. Результаты вступительного испытания по химии уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний, информирует БЕЛТА.
"В этом году 100 баллов набрали 29 абитуриентов, в 2019-м их было 17. Нулевой результат показал один человек, в прошлом году такие абитуриенты отсутствовали", – рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.
ЦТ по химии проходило 8 июля. Сдавать его планировали около 11,4 тысячи человек. Из зарегистрированных не явились 6,3% абитуриентов. Не прошли по медицинским показаниям три человека. Удаленных за нарушения не было.
Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она завершается уже завтра. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.
Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля – белорусский и русский языки, 19 и 23 июля – обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).
Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.
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ЦТ по химии на 100 баллов сдали 29 абитуриентов
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ