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ЦТ по биологии сдали на 100 баллов 55 человек

Максимальный результат на централизованном тестировании по биологии показали 55 абитуриентов. Об этом заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

По его словам, в прошлом году 100 баллов набрали 43 человека. «Нулевой результат показали три человека», – цитирует директора РИКЗ БЕЛТА.

Результаты испытания по биологии, прошедшего 4 июля, доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. На него зарегистрировали свыше 20,8 тысячи человек, не явились 6,7%.

Следующее ЦТ – по географии – состоится завтра.

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