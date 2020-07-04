ЦТ по биологии планируют пройти более 20,8 тысячи абитуриентов

ЦТ традиционно начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременно прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее чем за полчаса до начала испытания. Это позволит без спешки пройти регистрацию. Нужно иметь при себе пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.Нельзя приносить с собой мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году сдать ЦТ по предмету даже в резервный день.Следующее ЦТ пройдет 6 июля. Абитуриенты сдадут иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов.