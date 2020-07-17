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ЦСКА Виктора Гончаренко проиграл «Локомотиву», Шкурин вышел на замену

ЦСКА, который возглавляет белорус Виктор Гончаренко, в московском дерби в рамках предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу уступил «Локомотиву» – 1:2.

Если в первом тайме встречи зрители наблюдали равную игру, то во второй 45-минутке «армейцы» больше владели мячом и смотрелись чуть бодрее. Однако «железнодорожники» в финальной стадии атак были конструктивнее и чаще доводили дело до удара. В любом случае судьбу противостояния решили новые технологии – «красно-зеленые», а именно Алексей Миранчук, забили оба гола с пенальти, которые были назначены с помощью системы ВАР, то есть в обоих случаях главный арбитр сперва нарушения не увидел. Но, справедливости ради, оба раза фолы действительно были – в первом тайме Игорь Дивеев «срезал» португальца Эдера, а уже в компенсированное время Кирилл Набабкин сыграл в волейбол в штрафной.

Игорь Дивеев мог стать героем первого тайма, но его пушка со штрафного угодила в стойку, а вскоре молодой центрбек «привез» пенальти

У «красно-синих» единственный гол забил хорват Никола Влашич, который, не долго раздумывая, вонзил отскочивший к нему в штрафной мяч в сетку.

Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин вышел на замену на 57-й минуте, однако ничем выдающимся не запомнился.

«Локомотив» – ЦСКА – 2:1 (Ал. Миранчук, 33, с пен., 91+, с пен.; Влашич, 71).

Команда Виктора Гончаренко, проиграв «железнодорожникам», лишилась шансов занять второе место и, соответственно, прямого места в групповом раунде Лиге чемпионов. Шансы замкнуть тройку призеров и получить путевку в квалификацию главного еврокубка теперь также довольно призрачны – «Краснодар» опережает ЦСКА на два очка и имеет на одну игру в запасе больше.

Положение в лидирующей группе российской Премьер-лиги: 1. «Зенит» – 69 очков (29 матчей). 2. «Локомотив» – 54 (29). 3. «Краснодар» – 49 (28). 4. ЦСКА – 47 (29). 5. «Ростов» – 45 (29).

Добавим, что питерский «Зенит» уже отпраздновал досрочное чемпионство, а «Оренбург», за который выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, лишился шансов остаться в элитном дивизионе.

Фото: vk.com/pfc_cska

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