«Цмокі» уступили «Зениту» в Единой лиге ВТБ

В четверг, 1 октября, в первом матче нового сезона наша дружина оказалась сильнее красноярского «Енисея» – 86:81. Но продолжить побеждать сегодня не вышло.



«Зенит», подходивший к игре с тремя победами подряд и в статусе единоличного лидера турнирной таблицы, считался явным фаворитом. И он уверенно подтвердил букмекерские котировки, оставив за собой все четыре четверти.



В составе «Цмокаў» самыми результативными стали Крис Клайберн (18 очков), Максим Салаш (17) и Роберт Лоури (17). Однако их усилий вкупе со стараниями других баскетболистов нашей команды не хватило даже для того, чтобы навязать более-менее активное сопротивление. А говорить о положительном исходе встречи и вовсе не приходилось.







Следующий матч наша команда опять проведет в гостях – и это тоже будет очень серьезное испытание. В предстоящую пятницу, 9 октября, соперником подопечных Ростислава Вергуна станет казанский УНИКС.



В прошлом чемпионате Единой лиги ВТБ «Цмокі» выиграли лишь четыре встречи из девятнадцати и не вышли в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице. Сам турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса.





