Минские «Цмокі» в очередном матче Единой лиги ВТБ, к сожалению, потерпели поражение от возглавляющего турнирную таблицу «Зенита» из Санкт-Петербурга – 73:104 (23:24, 15:32, 17:23, 18:25).
В четверг, 1 октября, в первом матче нового сезона наша дружина оказалась сильнее красноярского «Енисея» – 86:81. Но продолжить побеждать сегодня не вышло.
«Зенит», подходивший к игре с тремя победами подряд и в статусе единоличного лидера турнирной таблицы, считался явным фаворитом. И он уверенно подтвердил букмекерские котировки, оставив за собой все четыре четверти.
В составе «Цмокаў» самыми результативными стали Крис Клайберн (18 очков), Максим Салаш (17) и Роберт Лоури (17). Однако их усилий вкупе со стараниями других баскетболистов нашей команды не хватило даже для того, чтобы навязать более-менее активное сопротивление. А говорить о положительном исходе встречи и вовсе не приходилось.
Следующий матч наша команда опять проведет в гостях – и это тоже будет очень серьезное испытание. В предстоящую пятницу, 9 октября, соперником подопечных Ростислава Вергуна станет казанский УНИКС.
В прошлом чемпионате Единой лиги ВТБ «Цмокі» выиграли лишь четыре встречи из девятнадцати и не вышли в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице. Сам турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса.
Фото: vtb-league.com
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«Цмокі» уступили «Зениту» в Единой лиге ВТБ
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