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  2. Циципас стал первым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

Циципас стал первым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

На Открытом чемпионате Франции по теннису определился первый финалист в мужском одиночном разряде. Им стал Стефанос Циципас из Греции (ATP: 5), который на полуфинальной стадии за 3 часа 37 минут сломил сопротивление немца Александра Зверева (ATP: 6) – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Греческий теннисист упрочил свое лидерство в очных взаимоотношениях с представителем Германии (шесть викторий, два поражения) и продолжил свою победную серию до десяти встреч. 



Зверев в этом сезоне тоже хорош – и он доставил немало хлопот сопернику, уйдя со счета 0:2 по сетам на 2:2. Но все-таки решающая пятая партия осталась за Циципасом, который оказался чуть изобретательнее и точнее в ключевые моменты.

Зверев, надо отдать ему должное, до последнего цеплялся за борьбу и, прежде чем все завершилось, отыграл четыре матчбола. Но ликвидировать пятый не смог.




На Roland Garros определились финалистки в женском одиночном разряде

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На Roland Garros определились финалистки в женском одиночном разряде
Второй финалист определится в игре между сербом Новаком Джоковичем (ATP: 1) и испанцем Рафаэлем Надалем (ATP: 3) – и это противостояние, без сомнений, станет одним из украшений турнира.

А в женском одиночном разряде финалистками стали россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA: 32) и чешка Барбора Крейчикова (WTA: 33), которые пробились в финал турнира из серии Большого шлема впервые в карьере.

Из наших дольше всех в турнирной сетке Roland Garros, напомним, задержалась Виктория Азаренко, дошедшая до стадии 1/8 финала. Илья Ивашко зачехлил ракетку в первом раунде квалификации. Ольга Говорцова и Егор Герасимов – в 1/64 финала, Александра Саснович – в 1/32 финала, а Арина Соболенко – в 1/16 финала. Отметим, что Соболенко и Азаренко уступили как раз Павлюченковой, которая впоследствии добралась до титульного поединка.

Roland Garros – второй в сезоне турнир "Большого шлема". Общий призовой фонд соревнований составляет 34 миллиона евро.
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Фото: РЕЙТЕР
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