Циципас стал первым финалистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

Зверев в этом сезоне тоже хорош – и он доставил немало хлопот сопернику, уйдя со счета 0:2 по сетам на 2:2. Но все-таки решающая пятая партия осталась за Циципасом, который оказался чуть изобретательнее и точнее в ключевые моменты.Зверев, надо отдать ему должное, до последнего цеплялся за борьбу и, прежде чем все завершилось, отыграл четыре матчбола. Но ликвидировать пятый не смог.Второй финалист определится в игре между сербом Новаком Джоковичем (ATP: 1) и испанцем Рафаэлем Надалем (ATP: 3) – и это противостояние, без сомнений, станет одним из украшений турнира.А в женском одиночном разряде финалистками стали россиянка Анастасия Павлюченкова (WTA: 32) и чешка Барбора Крейчикова (WTA: 33), которые пробились в финал турнира из серии Большого шлема впервые в карьере.Из наших дольше всех в турнирной сетке Roland Garros, напомним, задержалась Виктория Азаренко, дошедшая до стадии 1/8 финала. Илья Ивашко зачехлил ракетку в первом раунде квалификации. Ольга Говорцова и Егор Герасимов – в 1/64 финала, Александра Саснович – в 1/32 финала, а Арина Соболенко – в 1/16 финала. Отметим, что Соболенко и Азаренко уступили как раз Павлюченковой, которая впоследствии добралась до титульного поединка.Roland Garros – второй в сезоне турнир "Большого шлема". Общий призовой фонд соревнований составляет 34 миллиона евро.