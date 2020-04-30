Цирк уехал, а фонтан и клоуны остались. Что происходит в минском цирке, где месяц назад досрочно завершилось шоу

Ровно месяц назад Белгосцирку пришлось досрочно завершить шоу фонтанов из-за ситуации с коронавирусом по всему континенту. Из-за пандемии на гастроли в Россию не смогли уехать тигры и медведи, домой вернулись все белорусские артисты. Чем сегодня живет цирк, сыты ли животные и что происходит с коллективом, выяснял корреспондент sb.by.

Артисты успели уехать…

В минском цирке непривычно тихо для конца апреля, ведь в это время зал в прошлые годы заполнялся на 99 процентов, а за ватой и попкорном в холле нужно было отстоять очередь в антракте. Но в этом году ситуация с коронавирусом нарушила все планы главного цирка Беларуси.

— На последнем представлении 29 марта было заполнено 40 процентов зала. Мы еще пытались продавать билеты, но, посмотрев востребованность на апрель-май, приняли решение завершить программу досрочно, — директор Белгосцирка Владимир Шабан приглашает к разговору в своем кабинете.

По его словам, после расторжения договора встал вопрос о доставке артистов шоу фонтанов по домам — программа международная, в ней были задействованы жители Украины, России, Америки и Венгрии.

— К счастью, все, кто хотел, успели разъехаться. Непросто было с украинцами, хотя логистику для них заранее проработал наш рекламно-гастрольный отдел. Выходили даже на украинских пограничников, чтобы те дали разрешение на переход границы. Кого-то мы довезли до Гомеля, кого-то до Бреста. Там они с вещами в руках переходили границу пешком, — говорит директор цирка.

…а тиграм докладывают мяса!

Кроме людей повезло уехать домой ластоногим артистам, других животных из шоу фонтанов разместили в Минске. Среди них медведи и собаки, которые сейчас кормятся за счет хозяев. Также не успели уехать на гастроли белорусские тигры и медведи.

— Мы только погрузили наших тигров дрессировщика Сергея Нестерова, медведей Сергея Причинича, а программы в краснодарском и казанском цирках отменились, — сетует Владимир Шабан.

Так что сегодня в минском цирке животных хватит на целую программу, и, как подчеркивает Владимир Шабан, рацион тиграм и, конечно, другим животным не урезали:

— Даже в мыслях такого не было! У нас есть "подушка безопасности", да и квартал у нас выполнен по всем показателям.

Цирковые будни и репетиции артистов

Что касается коллектива Белгосцирка, то у всех отечественных артистов, также вернувшихся с гастролей, происходит вынужденный простой.

— При этом коллектив держим в боевом состоянии и настрое. Кто-то сходил в отпуск, как девочки из балета. Кто-то взял пару дней за свой счет. Что касается животных, то они в отпуск не уходят, их кормят, тренируют. Всех их нужно выгуливать, кроме тигров. Им завозим опилки целыми самосвалами, недостатка ни в чем нет, — отмечает директор.

Чтобы поддержать врачей, сотрудники цирка перечислили некоторую сумму на благотворительный счет Минздрава.

— В целом все с пониманием относятся к ситуации. Те, кто не задействован в цирковом процессе, стали на профилактику. Проверяем аудио- и видеоаппаратуру, постирали шторы в холлах, что всегда делаем только в конце сезона, — рассказывает Владимир Анатольевич.

К слову, репетиционный манеж занят с 9 утра до 8 вечера — там кипит подготовка новых номеров.

— В обед, например, его занимают белорусские наездники под руководством Руслана Лазарова, следом тренируются ламы и верблюды Серегея Лазарова — дрессировщиками аттракционов стали сыновья великого Бориса Майрамовича, а мэтр ушел на заслуженный отдых, — знакомит с последними цирковыми новостями Владимир Шабан, пока мы идем посмотреть на репетицию. — А еще у нас недавно появилась новая артистка Валерия Шопик, которая показывает отличный воздушный номер на полотнах.

«Медведи хотят купаться»

На входе в репетиционный манеж стоит средство для мытья рук, тут же можно найти расписание тренировок всех артистов, составленное на неделю. На манеже в это время как раз тренируются косолапые под руководством Сергея Причинича, взявшего золото на фестивале «Эхо Азии». Это они не успели уехать в Россию. Самое интересное, что мишки воспитаны в минском цирке, но для белорусов пока еще не выступали.

— Животные скучают по публике, это чувствуется. А еще хотят купаться! Погода еще не позволяет, а так весной-летом мы ставим бассейн во дворе цирка, — рассказывает дрессировщик. — Репетиции проходят замечательно — тренируем новое, закрепляем старое. Спячки у них нет. Они девочки молодые, энергичные. Зовут Люба, Вера и Ладусик.

Следом на манеже появляется артист Айдын Исрафилов. Он также редкий гость на родном манеже — последнее время провел на гастролях по России, где его номера с обезьянкой и осликами заходят на ура.

— Процесс тренировочный идет, на арене номер длится пять минут, для этого нужно заниматься ежедневно 95 минут. Животных запускать нельзя — надо их тренировать, добавлять что-то новое, — говорит Айдын.

Дрессировщик прямо сейчас готовит обновленный номер с приматом по имени Кузя:

— У меня до пандемии было приглашение из Азии, сейчас переговоры отложились. Надеюсь, что гастроли будут продолжены, потому что без них нет возможности самосовершенствоваться.

Шоу должно продолжаться

Чтобы не мешать тренировочному процессу Кузи, аккуратно покидаем манеж. Еще раз заглядываем в список репетиций — дрессура пони Сергея Простецова, собачки Андрея Ильина, гимнастки Валерия Шопик и Наталья Нарышкина, батутисты под руководством Алексея Яцковского, клоунесса Наталья Суворова, силовые атлеты братья Казаковы, номер «Каучук» Анастасии Донченко... Чем не состав для новой программы?

— Чтобы подготовить программу для цирка в нынешних условиях, нам нужно десять дней. У нас есть и клоуны, и животных в достатке. И все это состояло бы из артистов Белгосцирка. Скажу больше, дрессировщик тигров Нестеров и американские клоуны, которые решили переждать пандемию в Минске, принесли мне сценарий, посвященный 9 Мая. Но раз не выдержал даже Театр оперы и балета, отменив многие свои спектакли, то пока повременим с запуском и мы, — считает Владимир Шабан.

…Напоследок заходим в главный зал цирка — на манеже пусто, в полумраке стоит еще не разобранный скелет фонтана. Оказывается, агрегат находится на стадии консервации, потому что владельцы пока не знают, когда оборудование будет использовано в следующий раз.