ЦИК Узбекистана объявил окончательные итоги президентских выборов

По данным ЦИК, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней.Отмечается, что итоговая явка на выборах составил 80,4%, проголосовали 16,633 миллиона избирателей. К слову, на прошлых выборах в 2016 году Мирзиёев получил 88,6% голосов при явке 87,7%.Всего в выборах приняли участие пять кандидатов. Заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова набрала 6,63% голосов, лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров получил 5,48%, председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов чуть меньше – 4,14%, меньше всех набрал глава социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов – 3,39%.В Узбекистане выборы президента проводятся раз в пять лет.