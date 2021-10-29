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ЦИК Узбекистана объявил окончательные итоги президентских выборов

ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов, которые прошли 24 октября, информирует РИА Новости

Фото: РИА Новости

По данным ЦИК, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на выборах главы государства, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней. 

Отмечается, что итоговая явка на выборах составил 80,4%, проголосовали 16,633 миллиона избирателей. К слову, на прошлых выборах в 2016 году Мирзиёев получил 88,6% голосов при явке 87,7%.

Всего в выборах приняли участие пять кандидатов. Заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова набрала 6,63% голосов, лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) Алишер Кадыров получил 5,48%, председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов чуть меньше – 4,14%, меньше всех набрал глава социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов – 3,39%.

В Узбекистане выборы президента проводятся раз в пять лет.
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