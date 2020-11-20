Теперь комиссия обязана передать документы с результатами выборов в Конституционный суд, чтобы тот подтвердил их законность и мандат нового президента, пишет ТАСС.
«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность" ,которая получила больше всего голосов в свою поддержку – 943 006», – сказал председатель ЦИК Дорин Чимил на заседании комиссии в формате видеоконференции.
Мандат действующего главы государства Игоря Додона заканчивается 23 декабря. Сообщается, что провести инаугурацию Санду должны 24–25 декабря.
Напомним, второй тур выборов президента в Молдове состоялся 15 ноября. Лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду обошла Игоря Додона, набрав 57,75% голосов. За действующего главу государства проголосовали 42,25% избирателей.
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ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов
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Фото: РЕЙТЕР