ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов

– сказална заседании комиссии в формате видеоконференции.Мандат действующего главы государства Игоря Додона заканчивается 23 декабря. Сообщается, что провести инаугурацию Санду должны 24–25 декабря.Напомним, второй тур выборов президента в Молдове состоялся 15 ноября. Лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду обошла Игоря Додона, набрав 57,75% голосов. За действующего главу государства проголосовали 42,25% избирателей.