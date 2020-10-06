Это должно произойти в ближайшие две недели, пишет агентство «Кабар».
Напомним: сегодня утром Центризбирком страны объявил, что принял решение официально признать результаты прошедших в воскресенье выборов недействительными. Теперь комитету нужно провести мероприятие заново. При этом избирательные сроки стали короче на треть: раньше у ЦИК было 90 дней на проведение выборов, а сейчас – 60.
Фото: «Кабар»
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ЦИК Кыргызстана назначит повторные выборы в парламент
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