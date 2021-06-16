В Швеции с 1 июля появится цифровой сертификат (паспорт) о вакцинации от коронавируса. Его можно будет предъявить при поездках за границу, уточняет ТАСС.
«С 1 июля все, кто прошел вакцинацию, смогут получить коронапаспорт. Сертификаты будут бесплатными», – рассказала министр социальных дел страны Лена Халленгрен.
Документ можно будет приобрести в двух видах: электронный сертификат и твердую копию. Вакцинация в Швеции стартовала 27 декабря 2020-го.
Фото: pixabay.com
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Цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 появятся в Швеции 1 июля
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