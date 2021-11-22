Цифровые решения в нефтехимии и культуре обсудят во время регионального форума #GBCregions в Витебске

Региональный форум #GBCregions, который успел стать базисом для развития новой концепции стратегии цифровизации нашей страны, продолжает свою работу. Очередное мероприятие пройдет на этой неделе в четверг в Витебске. В рамках форума эксперты и участники обсудят цифровые решения в нефтехимии, энергетике, лесной и культурной сферах.

Первый заместитель директора РУП "Национальный центр обмена трафиком" Татьяна Туромша во время конференции в пресс-центре БЕЛТА рассказала журналистам, что для каждой форумной площадки организаторы готовят специальную стратегию.

– Форум #GBCregions в Витебске станет уже четвертым по счету. До этого мы успешно провели форумы в Гомеле, Бресте и Гродно. На предыдущих форумах мы обсуждали инновации в сельском хозяйстве, внедрение точного земледелия и беспилотного транспорта в сельском хозяйстве, а также экономический эффект, которого достигают организации после данных внедрений. На форуме в Витебске участники также планируют обсудить такие темы, как инновации и цифровые трансформации в области энергетики, лесной промышленности и культуры.

Татьяна Туромша обратила внимание на то, что от форума к форуму растет количество организаций, заинтересованных стать партнерами данного мероприятия. Они хотят рассказать о своих инновационных услугах и продуктах, поделиться экономическим эффектом или рассказать, какой эффект может быть достигнут при их внедрении.

В свою очередь, заместитель директора Национального центра защиты персональных данных Сергей Задиран рассказал подобности о работе недавно появившейся в стране организации.

– Центр юридически уже существует. Ровно неделю назад, 15 ноября, сведения о нем были включены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На протяжении этой недели мы осуществляли необходимые кадровые и организационные мероприятия, чтобы центр начал работать. Первое решение центра уже подготовлено, оно будет реализовывать те положения закона, согласно которым центру необходимо принимать какие-то решения. Например, для трансграничной передачи персональных данных будет определен перечень иностранных государств, на территории которых обеспечивается надлежащего уровня защита прав субъектов персональных данных. Подготовлен еще ряд решений, они в большой степени готовности.

Также он отметил, что уже началась реализация положений законодательных актов по защите персональных данных.

– В частности, определены категории лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля по обработке персональных данных, которые будут обязаны проходить обучение по вопросам защиты персональных данных непосредственно в национальном центре. Это лица, выполняющие соответствующие функции, например, в банках, страховых и риелторских организациях, у операторов электросвязи и ряда иных субъектов. Планируется также создание должной методологии. Задача центра – выявить проблемные вопросы и создать единые подходы для их решения.

Сергей Задиран также обратил внимание на то, что работа центра не будет отменять работу по юридическому анализу конкретных бизнес-процессов.

Кроме того, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Белорусские облачные технологии» Андрей Агеенко рассказал о ходе работы над национальной смарт-платформой. Проект был анонсирован в прошлом году. На первом этапе смарт-платформа будет представлять собой технологическое решение, которое позволит собирать данные со всех «умных устройств» и станет ядром для «умных решений» в сферах промышленности, здравоохранения, транспорта, дорожного движения, ЖКХ, охраны окружающей среды.

– Смарт-платформа – это больше технологический сегмент, который позволяет собирать большое количество данных с «умных устройств», которые есть в «умном городе». Речь идет, например, о датчиках, которые находятся в светофорах, на дорогах, парковках, в наших жилых квартирах, счетчиках. Когда технологии позволят хорошо обмениваться этими данными, в рамках смарт-платформы можно будет проводить анализ работы с этими данными. Сегодня смарт-платформа создается, есть техническое задание, созданные прототипы, которые позволяют собирать определенные типы данных, обрабатывать их и передавать потребителям. Я думаю, что в ближайшем будущем полноценный проект национальной смарт-платформы будет развернут на базе строящегося комплекса в Минске «Северный берег». После этого можно будет говорить о применении данной технологии и использовании ее решений для любого города нашей страны с учетом особенностей и потребностей.

Ожидается, что внедрение платформы будет происходить в период с 2022-го по 2023 год.