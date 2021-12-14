Цифровой форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) стартовал в Могилеве

Город стал завершающим среди областных центров, где на форуме #GBCregions с участием представителей министерств и ведомств, бизнес-сообщества, IT-компаний проходит разговор о цифровой трансформации разных сфер жизни. По традиции в каждом из городов выбирают направления, на примере которых рассматривается внедрение современных технологий. В Могилеве это тренды в промышленной отрасли, строительстве, транспорте. Также спикеры коснутся вопросов внедрения ID-карт, беспилотной техники, развития электронного правительства, защиты персональной информации и основных положений Закона «О защите персональных данных».



На форуме обсудят и крупные цифровые проекты, связанные с использованием технологий 5G для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой, цифровые двойники и другие. Все эти темы определены с учетом повестки дня страны, а также специфики и интересов Могилевской области.

– Промышленность, транспорт и строительство – те сферы, которые формируют основную часть валовой добавленной стоимости как экономики Могилевской области, так и Беларуси в целом. Именно информатизация этих сфер, защита данных является важнейшим элементом устойчивого развития экономики. Думаю, вполне закономерно, что такие темы обсуждаются именно в Могилевской области. Это промышленный регион, где располагаются крупнейшие организации, флагманы промышленности нашей страны. Также мы активно развиваем транспортную и строительную сферы, – отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Руслан Борисович отметил, что Могилевская область, как в другие регионы, стремится внедрять современные технологии. Такая площадка, по его мнению, является отличным инструментом для обсуждения на уровне экспертов уже наработанных практик и определения дальнейших перспектив развития современных технологий.

– Цифровизацию легко начать, но, наверное, невозможно закончить. Каждое предприятие на том или ином этапе старается внедрить элементы цифровизации. Эта площадка послужит ориентиром: а на каком же уровне находятся наши организации? Здесь важно понять, в правильном ли направлении мы идем, какие используем инструменты. К примеру, включились в работу по внедрению информационно-коммуникационной технологии «Умный город». Еще в мае текущего года была создана рабочая группа по ее запуску. Основная цель – внедрение цифровых технологий в городское управление и городскую инфраструктуру, которая поспособствует формированию умных городов. Буквально накануне форума мы провели заседание рабочей группы, где обсудили имеющиеся у нас наработки и перспективные направления внедрения различных систем, которые входят в это понятие, – добавил Руслан Страхар.

После Могилева форум #GBCregions отправится в Бобруйск. Этот город, где насчитывается более 35 промышленных предприятий, первым из райцентров пожелал стать площадкой для цифрового регионального форума.