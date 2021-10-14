Цифровизация, транзит, АПК: Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС

Формирование цифрового пространства– По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегрированной информационной системы союза идет медленно. Мы строим ее уже около десяти лет. При всей масштабности и сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20, – указал Александр Лукашенко.
Единая система таможенного транзита– Следует ускорить разработку проекта Соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с Соглашением о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров, – подчеркнул Глава белорусского государства.
АПК: система совместного планирования и продовольственная безопасность в целомБелорусский лидер предложил внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК.
– В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию, – обратил внимание Александр Лукашенко.
Он добавил, что следует окончательно решить проблему односторонних запретов и ограничений на поставку товаров:
– Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.
Импортозамещение и промкооперацияПрезидент Беларуси выразил мнение, что в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению. Он отметил:
– Очевидно, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе. Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов.
Совершенствование финансовой инфраструктуры– Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам, – обратил внимание Александр Лукашенко.
Президент Беларуси также подчеркнул, что для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития.
Расширение использования национальных валют– Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют, – заявил белорусский лидер.
Обращаясь к участникам саммита, Александр Лукашенко сказал:
– Решение обозначенных вопросов позволит нам скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду нашего общего экономического пространства. В Беларуси убеждены, что при наличии доброй воли совместными усилиями нам удастся в полной мере реализовать все возможности Евразийского экономического союза и достичь поставленных целей.
Лукашенко указал на низкие темпы формирования цифрового пространства в ЕАЭСФото: БЕЛТА
Лукашенко предлагает внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК
Лукашенко: в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению
Лукашенко считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития
Лукашенко: в ЕАЭС следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют
Лукашенко: стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех стран – членов ЕАЭС
Путин: санкции против некоторых стран ЕАЭС должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза
Путин выступает за наращивание кооперации в сфере промышленности и сельского хозяйства между странами ЕАЭС
Токаев: страны ЕАЭС должны объединить усилия для успешного противодействия пандемии коронавируса
Токаев отмечает дефицит крупных совместных инвестиционных проектов со странами ЕАЭС
Пашинян подчеркивает важность решения вопросов о формировании общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС
Президент Кыргызстана: встраивание в интеграцию стран Союза новых направлений укрепит позиции ЕАЭС на международной арене
Узбекистан предлагает разработать совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности в ЕАЭС
Президент Кубы: сотрудничество – ключевой фактор противодействия кризисам
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета участники одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств – членов ЕАЭС в рамках климатической повестки