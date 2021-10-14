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Цифровизация, транзит, АПК: Лукашенко назвал приоритеты интеграции в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате. На нем белорусский лидер выступил первым и перечислил приоритетные направления интеграционного строительства от нашей страны.

Формирование цифрового пространства

– По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегрированной информационной системы союза идет медленно. Мы строим ее уже около десяти лет. При всей масштабности и сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20, – указал Александр Лукашенко.

Единая система таможенного транзита 

– Следует ускорить разработку проекта Соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с Соглашением о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров, – подчеркнул Глава белорусского государства.

АПК: система совместного планирования и продовольственная безопасность в целом

Белорусский лидер предложил внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК.

– В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию, – обратил внимание Александр Лукашенко.

Он добавил, что следует окончательно решить проблему односторонних запретов и ограничений на поставку товаров:

– Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. 

Импортозамещение и промкооперация

Президент Беларуси выразил мнение, что в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению. Он отметил
 
– Очевидно, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе. Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов. 

Совершенствование финансовой инфраструктуры 

– Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам, – обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также подчеркнул, что для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития.

Расширение использования национальных валют

– Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют, заявил белорусский лидер. 

Обращаясь к участникам саммита, Александр Лукашенко сказал:

– Решение обозначенных вопросов позволит нам скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду нашего общего экономического пространства. В Беларуси убеждены, что при наличии доброй воли совместными усилиями нам удастся в полной мере реализовать все возможности Евразийского экономического союза и достичь поставленных целей.
Лукашенко указал на низкие темпы формирования цифрового пространства в ЕАЭС

Лукашенко предлагает внедрить на уровне ЕАЭС систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК

Лукашенко: в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению

Лукашенко считает необходимым изменить формат работы Евразийского банка развития

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Фото: БЕЛТА
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