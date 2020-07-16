Цепкало и Бабарико не стали оспаривать решение ЦИК

Бывшие претенденты на участие в выборах В.Цепкало и В.Бабарико не стали оспаривать решение ЦИК об их нерегистрации в качестве кандидатов в Президенты страны. Об этом нам сообщили в Верховном Суде.

Пресс-секретарь Верховного Суда Юлия Ляскова заявила «СБ» следующее:

– Решение Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь может быть обжаловано в трехдневный срок со дня принятия решения в Верховном Суде лицом, выдвинутым кандидатом в Президенты Республики Беларусь (часть 5 статьи 68-1 Избирательного кодекса).

То есть право на обжалование в суде отказа в регистрации кандидатом в Президенты предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом.

В Верховный Суд в интересах Виктора Бабарико обратился адвокат Максим Знак. Однако жалоба, подписанная самим Виктором Бабарико, на отказ в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь в Верховный Суд не поступала. Равно как не поступало аналогичной жалобы от Валерия Цепкало.

Быть может, один из бывших претендентов, находящийся под следствием, присутствовал на допросах и не имел времени заняться составлением жалобы? Однако в КГБ нам сообщили, что 15 и 16 июля следственные действия с обвиняемым В.Бабарико не проводились.

Может, он не сумел встретиться с адвокатами? Но его адвокаты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич встречались и беседовали со своим подзащитным 15 июля более двух часов – с 11:10 до 13:45. Заявки об их встрече на 16 июля не поступало.

Таким образом, можно предположить, что ни В.Цепкало, ни В.Бабарико просто не нашли аргументов для оспаривания решения ЦИК об их нерегистрации в качестве кандидатов в Президенты.

Ирина СУЛЕВИЧ