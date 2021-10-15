Цены на цветные металлы бьют рекорды на фоне снижения поставок из-за энергетического кризиса

Цена контрактов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) достигла отметки выше 10 тыс. долларов за тонну. Фьючерс на медь 15 октября увеличился на 2,7% и составил 10 282 доллара за тонну. На текущей неделе металл подорожал более чем на 9%. В настоящее время его цена находится недалеко от рекордного значения 10 747,5 доллара, достигнутого в мае текущего года.Согласно информации Reuters, стоимость меди показала самый большой недельный прирост с 2016 года, так как скачок цен на электроэнергию вызвал опасения: предложение металла может быть снижено на фоне того, что запасы биржи находятся на минимальном уровне.В связи с высоким спросом запасы меди на складах, зафиксированные на Лондонской бирже металлов, упали до 14 150 т. Новый показатель оказался самым низким за последние 20 лет. Наряду с этим запасы на Шанхайской фьючерсной бирже сократились до 41 668 т, что стало самым низким уровнем с 2009 года.По данным Bloomberg, иные металлы также подорожали. Стоимость фьючерсов на цинк в течение дня поднималась на 12%, до 3922 долларов за тонну, на Лондонской бирже металлов и показала самый большой рост с октября 2015 года.Эксперты компании SberCIB Investment Research считают, что глобальный энергетический кризис усиливает опасения участников рынка металлов относительно нехватки сырьевых товаров, потому что европейские металлургические заводы вслед за китайскими сокращают производство на фоне резкого подорожания электроэнергии.Отмечается, что, если исчезнет проблема высоких цен на голубое топливо, перебои с поставками электроэнергии в Китае не прекратятся, поскольку стоимость угля, скорее всего, останется высокой как минимум на протяжении четвертого квартала нынешнего года.– заявили эксперты.