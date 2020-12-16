Федерация профсоюзов предлагает дополнительные меры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары

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Вместе с тем отмечен существенный рост на отдельные продукты. В частности, картофель, бобовые, крупа гречневая, маргарин, масло растительное, рис, рыба, сухофрукты, а также сезонные продукты – помидоры, огурцы, фрукты (яблоки, цитрусовые). Заметный рост цен на ряд из этих продуктов наблюдается уже не первый месяц. Если говорить про ценовую ситуацию в разрезе регионов, то в ноябре максимально высокие цены на большинство товаров зафиксированы в Минске, а максимально низкие – в Гомельской области.Эксперты отмечают, что в мире в связи с пандемией складывается неблагоприятная обстановка с продуктами питания. Специализированные институты ООН прогнозируют рост мировых цен на основные продукты. Беларусь полностью обеспечивает себя необходимым продовольствием. Но, учитывая складывающуюся ситуацию на мировом рынке, влияние пандемии на экономику всех стран, ФПБ предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги по всей цепочке – от производителя до прилавка.Кроме того, для исключения в зимне-весенний период роста цен на традиционные для белорусов овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) ФПБ настаивает на необходимости совершенствования подходов в формировании стабилизационных фондов.– рассказалаНапомним, экспертный совет по вопросам цен и тарифов был создан в мае 2019 года. Инициатором создания выступила ФПБ. В состав совета вошли представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Федерации профсоюзов, Национального банка и Национального статистического комитета. Экспертный совет по вопросам цен и тарифов координирует мониторинг ценовой ситуации в стране, проводит углубленный анализ результатов мониторинга и вырабатывает рекомендации для принятия Министерством антимонопольного регулирования и торговли решений в области цен и тарифов.