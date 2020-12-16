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Федерация профсоюзов предлагает дополнительные меры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары

Цены на социально значимые товары находятся на контроле профсоюзов

Федерация профсоюзов продолжает ежемесячные мониторинги цен на важнейшие товары и услуги во всех регионах Беларуси. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на большинство товаров повышенного спроса цены остались практически на прежнем уровне. Во многом это результат того, что этой весной по инициативе ФПБ Министерством антимонопольного регулирования и торговли было принято решение о введении ценового регулирования на данную группу товаров. Это позволило избежать резкого скачка цен на наиболее востребованные и необходимые в ежедневном спросе товары. 

Фото носит иллюстративный характер

Вместе с тем отмечен существенный рост на отдельные продукты. В частности, картофель, бобовые, крупа гречневая, маргарин, масло растительное, рис, рыба, сухофрукты, а также сезонные продукты – помидоры, огурцы, фрукты (яблоки, цитрусовые). Заметный рост цен на ряд из этих продуктов наблюдается уже не первый месяц. Если говорить про ценовую ситуацию в разрезе регионов, то в ноябре максимально высокие цены на большинство товаров зафиксированы в Минске, а максимально низкие – в Гомельской области.

Эксперты отмечают, что в мире в связи с пандемией складывается неблагоприятная обстановка с продуктами питания. Специализированные институты ООН прогнозируют рост мировых цен на основные продукты. Беларусь полностью обеспечивает себя необходимым продовольствием. Но, учитывая складывающуюся ситуацию на мировом рынке, влияние пандемии на экономику всех стран, ФПБ предлагает продлить в следующем году действующий механизм контроля и регулирования цен на важнейшие товары и услуги по всей цепочке – от производителя до прилавка.

Кроме того, для исключения в зимне-весенний период роста цен на традиционные для белорусов овощи (картофель, капуста, морковь, свекла) ФПБ настаивает на необходимости совершенствования подходов в формировании стабилизационных фондов. 

– Сегодня необходимо выработать механизмы, которые бы гарантировали, что продукция в этих фондах будет сохраняться в необходимом количестве и по определенной цене. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные контракты между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь период. Кроме того, Федерацией профсоюзов предложено проработать вопрос предоставления льготных кредитов, определить размеры субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов за использование банковскими кредитами, привлеченными для создания межсезонных запасов. Также предлагаем применить понижающие коэффициенты к ставке земельного налога юридическим лицам, осуществляющим хранение и реализацию стабилизационных фондов и заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения. Все соответствующие предложения уже были направлены нами в Правительство, – рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич.

Напомним, экспертный совет по вопросам цен и тарифов был создан в мае 2019 года. Инициатором создания выступила ФПБ. В состав совета вошли представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Федерации профсоюзов, Национального банка и Национального статистического комитета. Экспертный совет по вопросам цен и тарифов координирует мониторинг ценовой ситуации в стране, проводит углубленный анализ результатов мониторинга и вырабатывает рекомендации для принятия Министерством антимонопольного регулирования и торговли решений в области цен и тарифов. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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