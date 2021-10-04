Цены на отопление в Вильнюсе могут вырасти на 70%

Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%. Об этом жителей столицы Литвы предупредил представитель государственного совета по регулированию энергетики страны Матас Тапараускас, передает Baltnews.
– Особая ситуация складывается в Вильнюсе, где цены растут больше всего. По нынешним тенденциям цен на газ подорожание может составить до 70%, – уточнил Матас Тапараускас.
Кроме того, он подчеркнул, что блок по производству биотоплива Вильнюсской когенерационной электростанции мог бы ослабить скачок стоимости на 20%, однако его возведение и ввод в эксплуатацию отстают от сроков.
До этого министерство финансов Литвы сообщало, что власти планируют принять дополнительные меры, чтобы избежать резкого роста цен на газ и электроэнергию.
– Цена на газ для потребителей с печками вырастет на 29%. Те, кто отапливает природным газом, должны будут платить больше на 33%. Цена на электроэнергию для бытовых потребителей, которые в настоящее время получают услуги от коммунального предприятия, вырастет на 21%, – отметила заместитель министра энергетики Литвы Инга Жилене.
В связи с нехваткой газа в Европе стоимость газа в регионе заметно растет и к настоящему времени побила исторический рекорд, превысив 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. На фоне этого литовские компании начали сокращать производство и количество сотрудников.
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