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Цены на нефть взлетели

В понедельник, 6 июля, цена нефти подскочила до максимума за последние две недели и вплотную приблизилась к уровню, который был до развала сделки ОПЕК+ четыре месяца назад, видно из данных лондонской биржи ICE.



По состоянию на 13.35 стоимость барреля марки Brent составила 43,27 доллара, на максимуме она достигала 43,67 доллара, пишет Лента.ру. Баррель WTI оценивается в 40,65 доллара, скорректировавшись после 41 доллара.

Несмотря на увеличение нефтяных котировок российский рубль, ранее повторявший динамику, утром показал резкое падение. 

Как отмечают эксперты, трейдеры решили игнорировать рост числа случаев заражения COVID-19 в США, сосредоточившись на восстановлении экономики и действии сделки ОПЕК+, которая сократила предложение сырья.

Также положительно сказалась последняя статистика по рынку труда в Соединенных Штатах и очередное, продолжающееся десять недель рекордное уменьшение числа действующих буровых установок. В случае с добычей сланцевой нефти этот фактор означает невозможность быстро довести добычу до прежнего уровня.
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