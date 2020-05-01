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Цены на нефть растут на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+

Цены на нефть сегодня утром показывают уверенный рост на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК+, пишет РБК.

По данным на 8.10, июльские фьючерсы на североморскую марку Brent прибавили 2,3% до 27,09 доллара за баррель. Легкая техасская нефть WTI с поставкой в июне выросла на 3,2% до 19,46 доллара за «бочку». При этом WTI сегодня уже «пробивала» отметку в 20 долларов.

Напомним, с 1 мая вступила в силу сделка альянса ОПЕК+, согласно которой 23 страны, контролирующие в совокупности 40% мировой добычи, сократят ее в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Каждый участник соглашения, среди которых Саудовская Аравия и Россия, в первые два месяца действия соглашения откажется примерно от 20% собственной добычи.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия стала сокращать добычу до вступления в силу сделки ОПЕК+ после того, как цены на нефть начали стремительно падать на фоне опасений трейдеров, что нефтехранилища из-за перепроизводства заполнятся до отказа.

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Фото: Рейтер
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