Цены на нефть пошли вверх вслед за американским рынком акций

Цены на нефть сегодня утром устремились вверх вслед за ростом американского рынка акций, сообщает РБК.

Североморская марка Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE прибавляет более 10% до уровня в 26,6 доллара за баррель. Техасская светлая нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке растет еще больше — на 15,21% до 17,35 доллара за «бочку» с поставкой в июне.

Ранее американский рынок акций отреагировал укреплением на новость о том, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты при лечении от коронавируса COVID-19. По данным на 22.30 среды по белорусскому времени индекс S&P 500 увеличился на 3,15%, промышленный индекс Dow Jones — на 2,61%, NASDAQ — на 3,96%, а акции биофармацевтической компании Gilead Sciences, разработавшей ремдесивир, к закрытию торгов подскочили на 8,28% до $84,88 за бумагу.

В начале недели цены на нефть просели на фоне опасений крупных трейдеров, что нефтехранилища вскоре могут заполниться до отказа из-за перепроизводства. Саудовская Аравия, в частности, из-за этого стала сокращать добычу до вступления в силу соглашения ОПЕК+, заключенного 12 апреля.

Сделка начнет действовать с 1 мая. Согласно условиям договора в первые два месяца 23 страны должны сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

Ранее мы сообщали, что Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии.