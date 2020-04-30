Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Цены на нефть пошли вверх вслед за американским рынком акций

Цены на нефть пошли вверх вслед за американским рынком акций

Цены на нефть сегодня утром устремились вверх вслед за ростом американского рынка акций, сообщает РБК.

Североморская марка Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE прибавляет более 10% до уровня в 26,6 доллара за баррель. Техасская светлая нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке растет еще больше — на 15,21% до 17,35 доллара за «бочку» с поставкой в июне.

Ранее американский рынок акций отреагировал укреплением на новость о том, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты при лечении от коронавируса COVID-19. По данным на 22.30 среды по белорусскому времени индекс S&P 500 увеличился на 3,15%, промышленный индекс Dow Jones — на 2,61%, NASDAQ — на 3,96%, а акции биофармацевтической компании Gilead Sciences, разработавшей ремдесивир, к закрытию торгов подскочили на 8,28% до $84,88 за бумагу.

В начале недели цены на нефть просели на фоне опасений крупных трейдеров, что нефтехранилища вскоре могут заполниться до отказа из-за перепроизводства. Саудовская Аравия, в частности, из-за этого стала сокращать добычу до вступления в силу соглашения ОПЕК+, заключенного 12 апреля.

Сделка начнет действовать с 1 мая. Согласно условиям договора в первые два месяца 23 страны должны сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

Ранее мы сообщали, что Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ