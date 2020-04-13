Цены на нефть пошли вверх после соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи

Нефтяные котировки пошли вверх после достижения сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к четырем утра понедельника по минскому времени выросла на 4,4% — до 32,85 доллара.





В свою очередь цена фьючерса нефти марки WTI выросла на 6,8% до 24,31 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, 23 страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки.

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