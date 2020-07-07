Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель

По состоянию на 7:42 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,42% – до 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI сократились в цене на 0,37% – до 40,48 доллара за баррель.Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого поставлено под угрозу по мере увеличения количества инфицированных новым коронавирусом.С другой стороны, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, а также выполнение странами условий сделки поддерживают стоимость, сокращая объемы предложения на рынке.– сообщает агентство "Рейтер" мнение аналитиков ANZ.По сведениям университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах зарегистрировано уже около 2,9 миллиона случаев коронавируса, свыше 130 тысяч человек умерли.