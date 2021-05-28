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Цены на кофе в мире побили четырехлетний рекорд

Кофе сорта арабика вырос в цене до четырехлетнего максимума. Причиной стали сокращения поставок из Бразилии и логистические проблемы в Колумбии, пишут «Известия».


Если приводить конкретные цифры, ситуация следующая. Как уточняет «Интерфакс», стоимость июльского контракта на американской бирже ICE поднималась до максимальных с конца 2016 года $ 1,572 за фунт, прежде чем опуститься до $ 1,55.

В странах-производителях арабики снижение прогнозов урожая в этом сезоне прогнозируют из-за засухи. А в Колумбии, которая является вторым крупнейшим экспортером этого сорта кофе, экспорт осложняется из-за демонстраций (в ходе их перекрывают дороги).

На арабику приходится 75% мирового производства кофе, этот сорт в основном выращивается в Бразилии – 40% от общего объема мировых поставок – и Колумбии. На долю робуста приходятся оставшиеся 25%, этот сорт кофе производится в основном во Вьетнаме и Индонезии. Робуста преимущественно пользуется популярностью в Европе, а арабика – в США.

Фото: pixabay.com
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