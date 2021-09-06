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Цены на автомобильное топливо повышаются в Беларуси с 7 сентября

Стоимость автомобильного топлива в Беларуси повышается с 7 сентября. Такая информация размещена на сайте "Белнефтехима".


– С учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 долларов за баррель в Республике Беларусь установлен новый предельный уровень розничных цен на топливо, – уточняется в тексте сообщения.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро не должна быть выше 1,96 рубля, АИ-95-К5-Евро –2,06 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,28 рубля, а ДТ – 2,06 рубля.

В условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в нынешнем году в результате политики сдержанной индексации сохранялся на уровне 13,6%.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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