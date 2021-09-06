Цены на автомобильное топливо повышаются в Беларуси с 7 сентября

– уточняется в тексте сообщения.Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро не должна быть выше 1,96 рубля, АИ-95-К5-Евро –2,06 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,28 рубля, а ДТ – 2,06 рубля.В условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в нынешнем году в результате политики сдержанной индексации сохранялся на уровне 13,6%.