Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с Министерством здравоохранения и другими заинтересованными прорабатывает предложения по изменению подходов к регулированию стоимости лекарственных средств, в том числе с учетом международного опыта. Об этом сообщает БЕЛТА.
– Тема, которую обсудили во время онлайн-встречи, сейчас очень актуальна, так как МАРТ проводит активную работу по изменению подходов к ценовому регулированию в стране, в том числе в отношении лекарств. Кроме того, вопросы об этом часто задают члены ВТО в процессе присоединения Беларуси к данной международной организации, – рассказали в пресс-службе МАРТ.
Оксана Константинович во время онлайн-встречи с представителями секретариата Всемирной торговой организации по вопросам ценовой политики добавила, что Правительство и Национальный банк Беларуси утвердили Антиинфляционную программу на 2021–2023 годы. В нее вошли мероприятия, предусматривающие оптимизацию сферы государственного ценового регулирования, в том числе определение подходов к обоснованию необходимости его отмены. Кроме того, в планах разработка и утверждение матрицы сокращения сферы госрегулирования цен и тарифов. Вместе с тем программа предполагает отмену госрегулирования цен и тарифов в отдельных отраслях экономики.
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Цены могут быть изменены: МАРТ прорабатывает реформирование подходов к регулированию стоимости лекарств
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Фото: Алексей МАТЮШ