Цены могут быть изменены: МАРТ прорабатывает реформирование подходов к регулированию стоимости лекарств

– рассказали в пресс-службе МАРТ.Оксана Константинович во время онлайн-встречи с представителями секретариата Всемирной торговой организации по вопросам ценовой политики добавила, что Правительство и Национальный банк Беларуси утвердили Антиинфляционную программу на 2021–2023 годы. В нее вошли мероприятия, предусматривающие оптимизацию сферы государственного ценового регулирования, в том числе определение подходов к обоснованию необходимости его отмены. Кроме того, в планах разработка и утверждение матрицы сокращения сферы госрегулирования цен и тарифов. Вместе с тем программа предполагает отмену госрегулирования цен и тарифов в отдельных отраслях экономики.