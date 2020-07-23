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Централизованное тестирование в третий резервный день будут сдавать 293 абитуриента

Сегодня, в третий резервный день, централизованное тестирование будут сдавать 293 абитуриента. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.


"В третий резервный день централизованное тестирование планируют сдавать 293 абитуриента. Из них больше всего зарегистрировано на математику и биологию. Среди иностранных языков лидирует английский, в списках не значатся испанский и китайский языки", – рассказала Наталья Вайтехович.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11:00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее – не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни, всего их шесть: Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П О. Сухого.

Наталья Вайтехович напомнила, что резервное тестирование сдают те, кто по уважительной причине не смог пройти испытание в основной день. Абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и предоставить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ. В итоге всего для прохождения испытания в резервные дни были зарегистрированы 1335 абитуриентов. Сегодня тестирование в резервные дни подойдет к концу.

Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать завтра, 24 июля. Те, кто сдавал ЦТ в резервные дни, смогут получить сертификаты с 29 июля.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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