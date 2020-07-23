Централизованное тестирование в третий резервный день будут сдавать 293 абитуриента

, – рассказала Наталья Вайтехович.Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11:00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее – не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни, всего их шесть: Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П О. Сухого.Наталья Вайтехович напомнила, что резервное тестирование сдают те, кто по уважительной причине не смог пройти испытание в основной день. Абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и предоставить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ. В итоге всего для прохождения испытания в резервные дни были зарегистрированы 1335 абитуриентов. Сегодня тестирование в резервные дни подойдет к концу.Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать завтра, 24 июля. Те, кто сдавал ЦТ в резервные дни, смогут получить сертификаты с 29 июля.