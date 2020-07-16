Централизованное тестирование по всемирной истории прошло без нарушений

Сдавать его планировали около 1,2 тысячи человек., –рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.Это последнее испытание ЦТ по основному графику. Абитуриенты, не попавшие на централизованное тестирование по уважительным причинам, смогут пройти ЦТ в резервный день. Для этого необходимо перерегистрироваться. Данная процедура началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на централизованное тестирование в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будут проходить вступительные испытания.Резервные дни ЦТ: 19 и 21 июля – белорусский и русский языки, 19 и 23 июля – обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 29 июля.