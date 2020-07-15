Централизованное тестирование по иностранному языку на сто баллов сдали 47 абитуриентов

Результаты ЦТ по иностранному языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний.рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.Вступительное испытание по иностранному языку проходило 6 июля. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из пяти иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому. Сдавать его планировали около 26,5 тысячи человек. Из зарегистрированных не явились около 6% абитуриентов. По медицинским показаниям не прошли три человека. Удален за нарушение один человекс ЦТ по французскому языку за шпаргалку.Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля – белорусский и русский языки, 19 и 23 июляобществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.