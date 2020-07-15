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Централизованное тестирование по иностранному языку на сто баллов сдали 47 абитуриентов

На централизованном тестировании по иностранному языку 47 абитуриентов набрали 100 баллов, пишет БЕЛТА.


Результаты ЦТ по иностранному языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний. "В этом году 100 баллов по английскому языку набрали 30 абитуриентов, в прошлом их было 42. Нулевой результат показали 23 человека, в 2019-м их было 17. По немецкому языку стобалльников 16, в 2019-м  9. Ноль баллов, как и в прошлом году, набрали 6 человек. Испанский язык на 100 баллов никто не написал, в 2019 году максимальный результат показали два абитуриента. Нулевых результатов не было ни в этом, ни в прошлом году. Французский язык на 100 баллов сдал один человек, как и в прошлом году. Абитуриенты с нулевыми результатами отсутствуют. На ЦТ по китайскому языку в последние два года стобалльников нет, как и тех, кто показал нулевой результат" рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Вступительное испытание по иностранному языку проходило 6 июля. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из пяти иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому. Сдавать его планировали около 26,5 тысячи человек. Из зарегистрированных не явились около 6% абитуриентов. По медицинским показаниям не прошли три человека. Удален за нарушение один человек  с ЦТ по французскому языку за шпаргалку.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля – белорусский и русский языки, 19 и 23 июля  обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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