Централизованное тестирование по физике, состоявшееся сегодня, прошло без нарушений. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Сдавать испытание планировали приблизительно 20 тысяч человек. "Не явилось около 6% из зарегистрированных абитуриентов. Не прошел по медпоказаниям один человек. Удаленных за нарушения нет", – рассказал директор РИКЗ.
Юрий Миксюк напомнил, что в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на тестирование по химии и физике можно было взять с собой калькулятор, имеющий исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. Он должен выполнять только основные арифметические действия. Во время тестирования также запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи в выполнении заданий. Естественно, абитуриент может быть удален из аудитории и за использование шпаргалок. В таком случае пройти испытание по предмету он сможет только в будущем году.
Следующее централизованное тестирование – по истории Беларуси – пройдет 12 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.
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Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ