Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений

Сдавать испытание планировали приблизительно 20 тысяч человек., – рассказал директор РИКЗ.Юрий Миксюк напомнил, что в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на тестирование по химии и физике можно было взять с собой калькулятор, имеющий исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. Он должен выполнять только основные арифметические действия. Во время тестирования также запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи в выполнении заданий. Естественно, абитуриент может быть удален из аудитории и за использование шпаргалок. В таком случае пройти испытание по предмету он сможет только в будущем году.Следующее централизованное тестирование – по истории Беларуси – пройдет 12 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.