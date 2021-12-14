Центр управления движением планируют создать в Беларуси

На цифровом форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы), который проходит в Могилеве, представители обсудили перспективы развития общественного транспорта с прицелом на цифру. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко анонсировал ряд проектов, которые заработают уже в следующем году. Один из них – Центр управления движением, который станет платформой для интеграции с городскими системами управления движением.



– В транспортном комплексе реализован ряд проектов, направленных на цифровизацию бизнес-процессов для удобства участников перевозок. Важным этапом развития ИТС Минтранса станет и Центр управления движением, который планируем ввести в следующем году. Реализация проекта – важный шаг по внедрению новых технологий в стране. В перспективе он может стать основой для интеграции с городскими системами управления движением, – уверен Алексей Авраменко.

Министр отметил, что развитие отрасли неразрывно связано с внедрением новых технологий, стимулированием инвестиций в цифровые процессы. В настоящее время активно идет процесс трансформации в транспортном комплексе:

– В начале этого года Министерство транспорта и коммуникаций разработало и утвердило стратегию развития цифровых технологий в области транспортной деятельности до 2025 года. Для достижения ее целей и основных задач, с учетом интересов предприятий, а также предложений резидентов Парка высоких технологий разработан комплексный план развития информатизации и цифровизации транспортно-логистической деятельности.

Программа «Цифровое развитие Республики Беларусь на 2021–2025 годы» предусматривает создание интеграционной платформы Национальной системы электронной логистики с разработкой сервисов для формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Создание этой платформы позволит улучшить транзитный потенциал страны.