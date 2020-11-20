Отделение реабилитации "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра начало принимать на долечивание пациентов с COVID-19, информирует БЕЛТА.
Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий подчеркнул, что это учреждение здравоохранения стало третьим перепрофилированным под соответствующие цели. До этого момента на долечивание выздоравливающих пациентов из Витебска и близлежащих регионов принимали два областных учреждения: центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов и центр психиатрии и наркологии. Общий коечный фонд трех медучреждений составляет приблизительно 300 коек, в том числе в "Железняках" – около 100.
По словам Михаила Вишневецкого, ситуация в области остается серьезной. Госпитализация выше выписки, наблюдается рост общей заболеваемости. Значительная нагрузка лежит в данный момент на врачах, так как фиксируется большой поток пациент. Также существует проблема кадров из-за заболеваемости персонала. Значительную поддержку медикам оказывают студенты Витебского медуниверситета (ВГМУ) и медколледжа. Всего на помощь пришли более 300 молодых людей. Они работают как в стационаре, так и в амбулаторно-поликлиническом звене.
Фото: БЕЛТА
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Центр реабилитации "Железняки" начал принимать на долечивание пациентов с коронавирусом
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