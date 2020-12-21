Центр помощи «Вера» приглашает принять участие в благотворительной акции и сделать подарки детям-сиротам

Ежегодно в преддверии Нового года Центр помощи «Вера» проводит благотворительную акцию, в рамках которой дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пишут письма Дедушке Морозу и Снегурочке.
– Это самая искренняя и добрая акция в году, когда каждый человек может стать волшебником для ребенка! – говорит директор социально-благотворительного учреждения помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера" Антонина Мисюкевич. – С верой в чудо желания Дедушке Морозу загадали 250 детей из детских домов, дома-интерната для детей с инвалидностью, школы-интерната для детей с нарушением зрения, детских домов семейного типа, а сотрудники домов малютки попросили о подарках для маленьких крох. В акции принимают участие дети Гродненской и Брестской областей.
В Гродненском доме малютки сейчас воспитывается 61 малыш в возрасте от 0 до 4 лет. Антонина Владимировна рассказывает, что письмо от их имени написали сотрудники детского дома с трогательной просьбой о подарках, которые не только порадуют крох, но и помогут им развиваться. Сенсорные коврики и конструктор, пальчиковый театр и музыкальные игрушки, нарядные платьица для девочек и железная дорога для мальчиков.
В Пинском доме ребенка также воспитываются малыши от 0 до 4 лет. Сейчас их 53. Кроме обычных детских групп, в этом учреждении здравоохранения есть группа деток с инвалидностью и паллиативная палата, где поддерживается жизнь тяжелобольных детей.
– К этому Новому году сотрудники детского дома написали очень трогательное письмо с просьбой подарить малышам праздник и ту самую веру в чудо, которая помогает деткам жить дальше, – говорит Антонина Мисюкевич. – Сейчас тяжелобольные дети паллиативной палаты очень нуждаются в реабилитационном стульчике для детей-инвалидов и детей с заболеванием ДЦП - «ZEBRA Invento». Для деток, которые постоянно лежат, такой стульчик – это возможность сесть, обрести для себя новое положение и по-другому увидеть этот мир. Сотрудники детского дома также просят о новой одежде для маленьких воспитанников.
В Волковысском детском доме воспитывается 51 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. Как и в прошлом году, дети подготовили письма Дедушке Морозу. В них они рассказывают, как прошел их год, где были на оздоровлении, в каких конкурсах участвовали, как учились. От всего сердца благодарят за подарки, которые они получили в прошлом году, загадывают желания в этом и ждут в гости!
Пижамка-кигуруми, чемоданчик для рисования, пожарная машинка – это мечты самых младшеньких. Самокат, футбольный мяч, плеер, флешка – для деток постарше. А для выпускников – то, что поможет им начать самостоятельную жизнь и организовать быт – электрочайник, плед, наручные часы, дорожная сумка.
Из детских писем:
– Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Саша. Я учусь в 8-м классе. Мне 14 лет. Мой любимый предмет – трудовое обучение. На уроках труда я научился работать с древесиной. Из дерева смастерил пожарную машину и вертолет. Мне очень нравится праздник Новый год. Мечтаю получить в подарок кроссовки (41-й размер) и звездное небо. Спасибо, Дедушка Мороз. Жду тебя в гости.
– Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Саша. Мне 3 года, по моей просьбе пишет воспитатель Анна Владимировна. Я люблю играть с машинками, слаживать пирамидки, собирать большие пазлы. Хотел бы получить в подарок набор гоночных машинок. Спасибо. До встречи.
– Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Саша. Учусь в 12-м классе, в этом году заканчиваю школу. Мои любимые предметы в школе – физкультура и математика. Мое увлечение – рисование. Участвую всегда в конкурсах рисунков и получаю призы и дипломы. Несмотря на свой возраст, жду Новый год, чтобы загадать желание. Я хочу в этом году получить в подарок дорожную сумку большую и кроссовки 41-го размера. Спасибо тебе за прошлогодний подарок. С Новым годом тебя, доброго здоровья! Передай поздравление Снегурочке. Жду вас в гости. Саша!
Стать добрым волшебником и подарить веру в чудо может каждый. Для этого нужно зайти на сайт https://c-vera.by/2020/11/01/dedushke-morozu-ot-detej-sirot-s-veroj-v-chudo/. В конце статьи размещены все 139 писем! Выбрать любое, на которое захотите откликнуться, и забронировать его. Подарок для ребенка можно красиво упаковать, обязательно прикрепив к упаковке номер письма, чтобы сотрудники центра точно знали, какому конкретно ребенку адресован данный подарок. К посылке также можно приложить собственное письмо с поздравлениями и пожеланиями для ребенка от имени Дедушки Мороза или Снегурочки.
Передать, оформить доставку, выслать подарок необходимо на адрес: 230027, г. Гродно, ул. Репина 5А, Центр помощи «Вера». Контактный номер телефона: +375 33 61 333 61. Время работы (будние дни): с 9:00 до 17:00.
Подарки для детей будут переданы в детские дома, школу-интернат и дом-интернат.
Оказать помощь в исполнении детских желаний можно, воспользовавшись любым из благотворительных реквизитов: через систему «Расчет» (ЕРИП), через электронный платеж/онлайн пожертвование, перейдя по ссылке https://c–vera.by/online–pomocsh/, а также через банковский благотворительный счет: Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».
Фото центра помощи "Вера"
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Центр помощи «Вера» приглашает принять участие в благотворительной акции и сделать подарки детям-сиротам
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