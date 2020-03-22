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  2. Центр по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Могилевском лесхозе откроют летом

Центр по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Могилевском лесхозе откроют летом

Лесосеменной центр по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Могилевском лесхозе откроют в середине года. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

– Выращивание посадочного материала – второй по значимости после посадки этап в лесовосстановлении. У нас есть 78 лесных питомников и 3 центра по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой: под Минском, в Ивацевичах и Глубоком. Строим четвертый в Могилеве за счет кредита Всемирного банка. Планируем там весной высадить первый посадочный материал и к середине года запустить центр, – ввел в курс дела первый замминистра.

Кроме того, в лесхозах есть свыше 150 гектаров плантаций для заготовки улучшенных семян хвойных и лиственных пород.

– Воспроизводство лесов включает целый комплекс работ и не заключается только в посадке деревьев. Дальше идут мероприятия по уходу, проведение различных рубок, чтобы созданные культуры сформировали лесное насаждение, – отметил Шатравко.

Он также подчеркнул один любопытный факт: в белорусской практике лесовосстановления половина приходится на искусственное создание лесов, половина – на природное. Это соответствует и мировым критериям – в итоге сохраняется биоразнообразие и получаются естественные леса, которые считаются наиболее устойчивыми  изменениям климата.

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