Центр культуры "Витебск" возобновляет онлайн-проекты, пишет БЕЛТА.
Привычный режим работы меняется из-за изменения эпидемиологической ситуации. Центр культуры вновь запустит онлайн-проект "#ЦКнасвязи", ознакомиться с которым можно на странице ЦК "Витебск" в Instagram. Он создан с целью проведения ряда интересных мероприятий. Так, например, первым из них станет музыкально-поэтическая встреча с участником народного театра-студии авторской песни Леонидом Александровым. Мероприятие пройдет в субботу, 31 октября, в рамках квартирника "В кругу друзей". В дальнейшем ноябрьские встречи будут проходить в пятничные вечера.
В Центре культуры "Витебск" заботятся о безопасности людей. В связи с этим в учреждении культуры входы и выходы для посетителей раздельные, а также гардеробы для участников творческих коллективов. Учебное расписание творческих коллективов изменено с учетом мелкогрупповых занятий и поддержания гигиенически безопасного состояния, проветривания и санитарной обработки помещений и танцевальных классов. При этом продолжает действовать режим социального дистанцирования.
Фото: Центр культуры «ВИТЕБСК»
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Центр культуры "Витебск" вновь запустит онлайн-проекты
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