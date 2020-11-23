Центр культуры «Витебск» совместно с областной телерадиокомпанией приглашают поклонников в телекафе хореографического фестиваля

Центр культуры «Витебск» совместно с областной телерадиокомпанией приглашают поклонников главного танцевального события страны – Международного фестиваля современной хореографии в Витебске – провести последнюю неделю осени вместе. Несмотря на перенос фестиваля на 2021 год из-за сложной эпидемической обстановки, все поклонники смогут к нему приобщиться. С сегодняшнего дня в эфире телеканалов «Беларусь 4» и «Витебск» стартовали пять выпусков телекафе о проектах фестиваля с именитыми онлайн-гостями, фрагментами эксклюзивных постановок, историческими кадрами и планами на будущее. Выпуски продлятся до 27 ноября.



Первые две передачи будут посвящены проектам, которые планировались на 2020 год. Основатели и идейные вдохновители форума Марина Романовская и Эдуард Чернивчан расскажут о звездных гостях, семинарах по авторским техникам хореографов из Беларуси, России, Израиля. Впервые будут показаны материалы из их личного видеоархива, а также фотовыставки и фотопроекты, выставки современной живописи и скульптуры.



В среду, 25 ноября, руководитель театра-студии современной хореографии Центра культуры «Витебск» Диана Юрченко, воспитанники которой дважды получали Гран-при в танцевальном фестивале, и Марина Кушнерова, солистка театра-студии, поделятся своими мыслями о современной хореографии в нашей стране.