Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Гуанчжоу (КНР) сегодня приняло участие в ежегодной конференции Союза профессионального образования «Один пояс – один путь». Как сообщили корреспонденту sb.by в белорусском генконсульстве, на мероприятии в Гуанчжоу выступили представители руководства Министерства образования КНР, департамента образования провинции Гуандун, университетов –партнеров союза
– Во время конференции подписано Соглашение между Гуанчжоуским железнодорожным профессионально-техническим колледжем, Белорусским государственным университетом транспорта, Гуандунским союзом по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ и корпорацией CRRC Qiqihar Vehicle Co., Ltd. о создании на базе Белорусского государственного университета транспорта центра испытания и сертификации железнодорожной продукции, – рассказали в генконсульстве.
От белорусской стороны Соглашение подписал генеральный консул Республики Беларусь в г. Гуанчжоу Андрей Попов.
Фото: pixabay.com
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Центр испытания и сертификации железнодорожной продукции с участием китайских партнеров будет создан на базе Белгосуниверситета транспорта
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