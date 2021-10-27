Центр иммунологии и аллергологии будет создан в НАН Беларуси. Такое решение принято на заседании Бюро Президиума, сообщает пресс-центр Академии наук.

Центр иммунологии и аллергологии будет функционировать в составе Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Цель создания новой научной структуры – комплексное изучение формирования и механизмов функционирования иммунитета живых организмов на молекулярно-клеточном уровне в норме и при патологиях, разработка инновационных способов диагностики и лечения болезней, ассоциированных с нарушением функционирования иммунитета в интересах медицины и сельского хозяйства.

Центр дополнит спектр деятельности Института и позволит выполнять фундаментальные исследования в области вирусологии и создания новых вакцин на высоком методическом уровне, а также решать сложные научно-практические задачи в области медицины, биологии и сельского хозяйства.