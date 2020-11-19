Центр гигиены: медицинские маски улавливают около 95–98% вдыхаемых частиц

Так, любая маска помогает уменьшить риск распространения вирусов и снижает вероятность заражения других людей.Маски делятся на медицинские (хирургические) одноразовые и немедицинские, как правило, многоразовые.Современная медицинская маска одноразового применения – трехслойная. Она состоит из фильтрующего слоя, который располагается между двумя внешними, и гибкой алюминиевой вставки (носового зажима). Маски такого типа изготовлены из синтетического нетканого материала, их средний слой выполняет фильтрующую функцию.Немедицинские маски (защитные маски, повязки и др.) чаще всего делаются из ткани. Они могут быть промышленного производства и даже изготавливаться самостоятельно.Медицинские и немедицинские маски различаются по степени фильтрации. Если медицинские маски улавливают около 95–98% вдыхаемых частиц, то эффективность фильтрации немедицинских масок и повязок гораздо ниже (до 50%), что зависит от количества слоев и плотности материала.Также в центре напоминают, что ношение масок даст эффект только в том случае, если вы следуете и другим мерам профилактики (социальная дистанция, уменьшение контактов, мытье рук, дезинфекция поверхностей и предметов).