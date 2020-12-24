Ценный подарок получила школьница из Жодино от губернатора

Подарок - айфон - девушке вручил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Маше телефон пришелся по душе, а главное, он очень пригодится для дальнейших проектов. Вместе с педагогом юная певица работает над созданием видео-мастер-классов по вокальному искусству. В cети они появятся очень скоро.О подарке Мария ничего не знала, тем более кто его будет вручать. Сюрприз ждал ее прямо у крыльца, вместе с журналистами:Александр Турчин тепло поздравил талантливую девушку с праздниками:Также губернатор предложил девушке сотрудничать в качестве журналиста с региональной газетой.Для Марии, призналась она, это был действительно сюрприз: