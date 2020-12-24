Мария Шагойко состоит в коллективе театра песни «Орфей» при центре творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино. Именно здесь раскрылся ее многогранный талант и началась насыщенная творческая жизнь. Девушка обладает не только запоминающимся красивым голосом, которым радует горожан и гостей Жодино на праздничных и культурных мероприятиях, но и пишет сценарии концертных программ, а еще увлекается написанием сценариев, журналистикой. Она обладательница многочисленных наград за участие в конкурсах искусств, в том числе международных.
Подарок - айфон - девушке вручил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Маше телефон пришелся по душе, а главное, он очень пригодится для дальнейших проектов. Вместе с педагогом юная певица работает над созданием видео-мастер-классов по вокальному искусству. В cети они появятся очень скоро.
О подарке Мария ничего не знала, тем более кто его будет вручать. Сюрприз ждал ее прямо у крыльца, вместе с журналистами:
Александр Турчин тепло поздравил талантливую девушку с праздниками:
– Уверен, что вас ждет большое будущее и этот телефон поможет реализовать творческие стремления.
Также губернатор предложил девушке сотрудничать в качестве журналиста с региональной газетой.
Для Марии, призналась она, это был действительно сюрприз:
– Не могу поверить, что это случилось со мной. Благодарна судьба и всем, кто приехал разделить этот момент. Наверное, это счастливый знак, что все будет хорошо и у меня все получится.
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Ценный подарок получила школьница из Жодино от губернатора
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ