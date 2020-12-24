Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ценный подарок получила школьница из Жодино от губернатора

Ценный подарок получила школьница из Жодино от губернатора

Мария Шагойко состоит в коллективе театра песни «Орфей» при центре творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино. Именно здесь раскрылся ее многогранный талант и началась насыщенная творческая жизнь. Девушка обладает не только запоминающимся красивым голосом, которым радует горожан и гостей Жодино на праздничных и культурных мероприятиях, но и пишет сценарии концертных программ, а еще увлекается написанием сценариев, журналистикой. Она обладательница многочисленных наград за участие в конкурсах искусств, в том числе международных. 


Подарок - айфон - девушке вручил председатель Минского облисполкома Александр Турчин.  Маше телефон пришелся по душе, а главное, он очень пригодится для дальнейших проектов. Вместе с педагогом юная певица работает над созданием видео-мастер-классов по вокальному искусству. В cети они появятся очень скоро. 
О подарке Мария ничего не знала, тем более кто его будет вручать. Сюрприз ждал ее прямо у крыльца, вместе с журналистами:

 Александр Турчин тепло поздравил талантливую девушку с праздниками:

– Уверен, что вас ждет большое будущее и этот телефон поможет реализовать творческие стремления.



Также губернатор предложил девушке сотрудничать в качестве журналиста с региональной газетой.

Для Марии, призналась она, это был действительно сюрприз:

– Не могу поверить, что это случилось со мной. Благодарна судьба и всем, кто приехал разделить этот момент. Наверное, это счастливый знак, что все будет хорошо и у меня все получится. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
ГАИ: соблюдение ПДД станет залогом беззаботных праздников
Определен единый порядок присвоения квалификационных категорий судебным экспертам
Опытно-промышленную серию антиковидного препарата на основе плазмы крови выпустят в январе 2021 года
Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Ирландии из-за птичьего гриппа
В "Зубренке" стартовали зимние каникулы
Беларусь в январе-октябре увеличила экспорт в Башкортостан на 1,7%
Мозырский НПЗ обновил резервуары промпарка
График работы в январе изменят некоторые нотариальные конторы, бюро и архивы
Всебелорусская пионерская елка пройдет в Минске 28 декабря
Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красно-зеленая елка
Сизов: акция "Наши дети" дает возможность подарить тепло и заботу, создать атмосферу праздника
Правоохранители задержали участника массовых беспорядков в Бресте
В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Более 10,5 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на зимних каникулах
В очередном матче чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило в Магнитогорске «Металлургу»
Житель Орши отправлял командиру минского ОМОНа сообщения с угрозами
Беларусь и Босния и Герцеговина обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества
В Глубоком медиков благодарят открытками ручной работы
Великобритания и ЕС согласовали все условия торговой сделки
В столице состоялись финальные мероприятия республиканского патриотического проекта «Память сердца»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Высшая мера социальной защиты
"Беллесбумпром" подарил Бобруйской школе-интернату мебель для учебных классов
Акция «Наши дети» прошла в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Бреста
Лукашенко утвердил новые тарифы на ЖКУ
Минпром поздравил воспитанников "SOS-Детская деревня Могилев" с новогодними праздниками
Ценный подарок получила школьница из Жодино от губернатора
Акция "Наши дети" дает возможность иначе взглянуть на жизнь - Сивак
Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила BYN 1300,5
Красивый и функциональный: в Бобруйске открыли новый детский сад с бассейном
Депутат: в новогодние дни ни один ребенок не должен остаться без внимания
Принц Гарри и Меган Маркл поделились рождественской открыткой
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
ВТО ли еще будет
Минчанин оскорбил гомельского милиционера в интернете - возбуждено уголовное дело
МИД: Беларусь подготовила ответные меры на санкции со стороны США
Интеллектуальный квест ждал школьников в Президентской библиотеке
Водитель МАЗ спровоцировал аварию на круговой развязке в Минске
Лукашенко провел назначения в судейском корпусе
В Минске таксист совершил наезд на людей, вышедших из трамвая: расследование завершено
Какой же Новый год без ели? Впрочем, есть другие варианты
Наталья Кочанова посетила в Полоцке социально-педагогический центр и епархию
«Наши дети»: Анатолий Сивак поздравил с праздниками воспитанников детского дома семейного типа в Бобруйске
Офицеры и курсанты Академии МВД поздравили с Новым годом воспитанников столичного детского дома № 5
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Исторические факты – вещь упрямая
Клицунова: число агроусадеб в 2020 году, несмотря на сложности, возросло
Акция «Память сердца» проходит в Минске на площади Победы - стрим
В Заславле водитель сбил на переходе восьмилетнего мальчика и скрылся
Авторы
СКАНИРУЙТЕ