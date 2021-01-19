Ценам на жилье будет уделяться пристальное внимание

Фото:

БЕЛТА

Средняя стоимость одного квадратного метра, построенного с государственной поддержкой, не превысит средней заработной платы по стране в планируемом периоде. Кстати, заданный параметр удерживается последние 4 года. В результате уровень обеспеченности жильем к 2025 году составит не менее 28,5 квадратного метра на человека.Реализация жилищной политики будет проходить путем застройки территорий с акцентом на создании экологически благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной среды проживания, с сохранением существующих природных комплексов, а также развитием безбарьерной среды, необходимой для социальной интеграции и самостоятельной деятельности всех категорий граждан, включая физически ослабленных людей.