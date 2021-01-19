Об этом заявил во время пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
Фото: БЕЛТА
Средняя стоимость одного квадратного метра, построенного с государственной поддержкой, не превысит средней заработной платы по стране в планируемом периоде. Кстати, заданный параметр удерживается последние 4 года. В результате уровень обеспеченности жильем к 2025 году составит не менее 28,5 квадратного метра на человека.
Реализация жилищной политики будет проходить путем застройки территорий с акцентом на создании экологически благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной среды проживания, с сохранением существующих природных комплексов, а также развитием безбарьерной среды, необходимой для социальной интеграции и самостоятельной деятельности всех категорий граждан, включая физически ослабленных людей.
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Ценам на жилье будет уделяться пристальное внимание
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