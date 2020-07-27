Цена золота достигла рекордного значения в истории

Цена золота побила рекордное значение, которое было установлено в 2011 году, пишет агентство «Прайм».

Сегодня утром по белорусскому времени августовские фьючерсы на благородный металл на нью-йоркской бирже Comex торговались на уровне 1927,3 доллара за тройскую унцию.

Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2011 года, когда золото стоило 1921 доллар за унцию.

Как пишет Bloomberg, цены на золото растут, так как инвесторы из-за пандемии COVID-19 предпочитают вкладывать деньги в этот драгметалл, который традиционно считается безопасным активом.