Цена нефти WTI опускалась ниже $ 20 впервые с 2002 года

Нефтяные котировки снова просели на фоне информации о росте числа заразившихся коронавирусом. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года.





По состоянию на 1.35 по минскому времени цена майских фьючерсов упала на 8,5% и составляла 19,48 доллара за баррель. На 3.03 стоимость составляла 20,4 доллара.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на открытии торгов падала на 7,92% - до 23,01 доллара за баррель, пишет ТАСС. На 3.03 цена Brent составляла 23,5 доллара.