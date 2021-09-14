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  2. Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре нынешнего года на лондонской бирже ICE 14 сентября увеличилась на 0,68% и составила 74,01 доллара за баррель. Это следует из сведений торговой площадки на 6:19 по минскому времени, передает ТАСС.


К 6:28 по минскому времени рост замедлился, цена Brent составляла 73,93 доллара за баррель. Показатель увеличился на 0,59% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Ранее стоимость Brent превышала 74 доллара за баррель (2 августа).

Нефть марки WTI также стала дороже на 0,61%, ее стоимость сложилась на уровне 70,62 доллара за баррель.

Фото: pixabay.com
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