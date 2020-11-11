Стоимость январских фьючерсов на Brent на момент 12:46 выросла до $45,05 за баррель, а WTI подорожала до $42,81. Для наглядности приведем и проценты: Brent стала дороже на 3,37%, а WTI – на 3,51%. Как уточняет РИА Новости, выше $45 первую марку оценивают на рынках впервые с 2 сентября.
С чем связан резкий скачок на биржах? Эксперты называют две основные причины: обнародование новости о создании вакцины от коронавируса и итоги президентских выборов в США. О связи цен на нефть с результатами голосования мы уже писали вот здесь и тут. Коротко: рынок волнуется не просто из-за выбора конкретного кандидата – инвесторов скорее интересует политика 46-го президента Штатов касательно энергетики. И если, как прогнозируют все крупные СМИ США, Байден уверенно подтвердит свою победу на выборах, нефтяной индустрии в стране придется несладко.
Теперь – к вопросу вакцины. О каком именно лекарстве речь? Имеется в виду разработка компаний BioNTech и Pfizer – они взбудоражили мировую общественность и экономику, заявив, что их вакцина показала 90%-ную эффективность в предотвращении COVID-19. Зарегистрировать препарат в США могут уже в ноябре. И, как видим по скачкам на рынке, ожидают от него не только рывка в сфере здравоохранения, но и спасения мировой экономики. Немудрено: если медикамент окажется действенным, он сможет предотвратить ряд локдаунов и не дать международному кризису усугубиться.
Впрочем, с каким бы оптимизмом и эмоциональностью рынок ни реагировал на приятные новости, ждать изменений в ближайшее время рано. На ввод вакцины в систему здравоохранения и ее распространение требуется не один день. Так что тренд на подорожание нефти может измениться уже на следующих торгах.
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Цена нефти Brent впервые с сентября превысила отметку в $ 45 за баррель
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Фото: РЕЙТЕР