Цена нефти Brent упала ниже $20 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE сегодня упали ниже отметки в 20 долларов за баррель.

По данным на 19.00, североморская марка торговалась на уровне 19,6 доллара за баррель, показывая снижение в 10,34% за день.

Цены на техасскую светлую нефть WTI упали еще сильнее — на 28,77% до 12,33 доллара за баррель.

Нефть в понедельник продолжила дешеветь на фоне опасений, что нефтехранилища из-за перепроизводства заполнятся до отказа. В связи с ситуацией на нефтяном рынке Саудовская Аравия приступила к сокращению добычи до вступления в силу сделки ОПЕК+. Начать заблаговременное урезание добычи также намерены Кувейт, Алжир и Нигерия.

Напомним, соглашение ОПЕК+, которое было достигнуто 12 апреля, начнет действовать с 1 мая. В первые два месяца 23 страны сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.