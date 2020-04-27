Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+6 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Цена нефти Brent упала ниже $20 за баррель

Цена нефти Brent упала ниже $20 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE сегодня упали ниже отметки в 20 долларов за баррель.

По данным на 19.00, североморская марка торговалась на уровне 19,6 доллара за баррель, показывая снижение в 10,34% за день.

Цены на техасскую светлую нефть WTI упали еще сильнее — на 28,77% до 12,33 доллара за баррель.

Нефть в понедельник продолжила дешеветь на фоне опасений, что нефтехранилища из-за перепроизводства заполнятся до отказа. В связи с ситуацией на нефтяном рынке Саудовская Аравия приступила к сокращению добычи до вступления в силу сделки ОПЕК+. Начать заблаговременное урезание добычи также намерены Кувейт, Алжир и Нигерия.

Напомним, соглашение ОПЕК+, которое было достигнуто 12 апреля, начнет действовать с 1 мая. В первые два месяца 23 страны сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Рейтер
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Италия опровергла информацию о закрытии границ до конца 2020 года
Белоруска выступила в финале украинского «Голоса». Послушайте, как звучит «Без бою» в ее исполнении
В американском Милуоки жертвами стрельбы стали 5 человек
Цена нефти Brent упала ниже $20 за баррель
ВОЗ: ограничения из-за COVID-19 необходимо снимать постепенно
Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти до вступления в силу сделки ОПЕК+
Обелиски великого подвига: мемориальный комплекс "Мать-патриотка" в Жодино
В мемориальном комплексе «Тростенец» произошел пожар: горел макет смотровой вышки
В гостиницах Турции перестанут накрывать шведский стол после завершения пандемии COVID-19
Под Барановичами лесник нашел два снаряда времен войны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Годна? Годно!
Хавбек минского «Динамо» Бахар признан лучшим футболистом 6-го тура чемпионата Беларуси
Психолог рассказала об эмоциональном заражении в условиях карантина и профилактике тревожных мыслей
Минтруда: родителям детей-контактов за время на больничном будут выплачивать 100% среднедневного заработка
Назван самый прибыльный фильм 2019 года
В Минске сегодня вечером перекроют участок проспекта Машерова
Какие необычные маски носят минчане. Фоторепортаж
Ученые назвали дату окончания пандемии коронавируса
Осуждена могилевчанка, выбросившая из окна чужого ребенка
Названы возможные даты возобновления чемпионата России по футболу
Чудеса случаются: крестный ход из Могилева в Белыничи вместе с паломниками совершил аист
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Возвращение в семью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ