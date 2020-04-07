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  2. Цена нефти Brent поднялась выше $ 34 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $ 34 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на торгах биржи ICE в Лондоне выросла на 3,24% до 34,12 доллара за баррель (по состоянию на 4.48 по минскому времени).


Нефть WTI подорожала на 4,1% — до 27,15 доллара за баррель.

Цены на нефть пошли вверх в преддверии переговоров министров ОПЕК+ (они пройдут по видеосвязи 9 апреля), пишет ТАСС. Изначально переговоры планировались на 6 апреля, но были перенесены из-за несогласованности позиций по сокращению добычи нефти.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии, которая действовала в течение трех лет, завершилась 31 марта этого года. Она позволила стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Договориться о продлении соглашения сторонам не удалось, что обвалило цены на сырье. Масла в огонь подлила и пандемия коронавируса, в результате которой серьезно упал спрос на нефть.

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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