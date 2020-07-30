Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Стоимость нефти сорта WTI падает на 4,12% – до 39,57 доллара за баррель.Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи снижается по отношению к доллару США на 1,33% – до 73,54 рубля за доллар. Курс евро увеличивается до 86,69 рубля, что на 1,26% больше отметки закрытия предыдущей сессии.