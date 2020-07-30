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  2. Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре текущего года на бирже ICE в Лондоне стала быстро падать и снизилась до 42,58 за баррель доллара, что на 3,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом говорят данные торговой площадки, пишет ТАСС.

Стоимость нефти сорта WTI падает на 4,12% – до 39,57 доллара за баррель.

Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи снижается по отношению к доллару США на 1,33% – до 73,54 рубля за доллар. Курс евро увеличивается до 86,69 рубля, что на 1,26% больше отметки закрытия предыдущей сессии.
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